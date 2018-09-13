Появились подробности уголовного дела экс-директора СОФЖИ в Самаре
13 сентября 2018 10:59
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В Самаре приступили к расследованию уголовного дела, которое возбудили в отношении бывшего руководителя Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) Реналя Мязитова. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом стало известно из документов, которые опубликовал на своей странице в социальных сетях советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
Согласно материалам дела, Мязитов приобрел земельный участок площадью 25 924,1 квадратных метра в районе улиц Кутякова и Максима Горького по завышенной цене в 2015 году у ООО «ТОП-Строй». Стоимость объекта по оценке экспертов составляла не более 89 156 000 рублей. При этом он занимал пост директора СОФЖИ.
— Однако Мязитов не предпринял никаких попыток изменить условия договора и приобрел участок за 150 000 000 рублей. Таким образом он действовал вопреки законным интересам СОФЖИ и нанес материальный ущерб организации на сумму не менее 60 844 000 рублей, — говорится в материалах уголовного дела.
О махинациях в СОФЖИ стало известно после ревизии, которую провели по заданию регионального правительства. Ущерб от незаконных действий СОФЖИ изначально оценили в 1,37 миллиарда рублей. Под «раздачу» попали такие крупные проекты как «5 кварталов», застройка территории завода клапанов и другие, пишет 63.ру.
По информации Александра Хинштейна, сейчас ущерб оценивают уже в 1,8 миллиарда рублей. При этом с СОФЖИ связано еще одно уголовное дело.
Сам Реналь Мязитов возглавлял СОФЖИ до сентября 2017 года. О его отставке объявили после задержания руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова. Частью этой операции как раз стал Реналь Мязитов. Он и вручил чиновнику взятку для последующей передачи в правоохранительные органы.
Напомним, на этой неделе Сергея Рубакова приговорили к четырем годам заключения в колонии общего режима.
Фото pixabay.com
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