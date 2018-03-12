Полицейские разыскивают потерпевших от деятельности сотрудников туристического агентства в Тольятти

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Сотрудниками отделения по раскрытию экономических и коррупционных преступлений, совершенных на территории Комсомольского района, отдела ЭБиПК УМВД России по г.Тольятти устанавливаются лица, пострадавшие от деятельности сотрудников туристического агентства ООО «Гранд Тур», офис которого располагался по адресу: г.Тольятти, Коммунистическая, 45б.Всем пострадавшим просьба обращаться по телефону +7(8482) 93 – 47 – 35, 93 – 47 – 49 или по телефону дежурной части ОП №23 УМВД России по г. Тольятти +7 (8482) 93 – 47 – 02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи) по адресу: г.Тольятти, улица Коммунистическая, 120. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется, сообщает облМВД.