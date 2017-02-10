Полицейские раскрыли грабеж в Большой Глушице

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Во время обхода административного участка участковые уполномоченные полиции, обслуживающие село Большая Глушица, получили информацию о том, что в середине декабря прошлого года у одной из местных жительниц односельчанин похитил сотовый телефон.Сотрудники органов внутренних дел установили, что преступление произошло в квартире мужчины 1975 года рождения. Во время застолья его 28-летний знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попросил у потерпевшей средство связи якобы для звонка брату. На требование женщины 1972 года рождения вернуть сотовый телефон, предполагаемый злоумышленник ответил отказом, угрожая избить ее.Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Похищенное средство связи изъято и возвращено законной владелице.