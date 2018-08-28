Полицейские Ставропольского района разыскивают подозреваемого в хищении квадроцикла

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15 апреля текущего года в период времени с 03:15 до 08:45 неустановленный мужчина путем свободного доступа похитил снегоболотоход (квадроцикл), припаркованный на открытом участке между автомобильной дорогой М-5 и лесным массивом вблизи сельского поселения Зеленовка.По данному факту подозревается: мужчина славянской внешности, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие. Был одет: куртка темно-синего цвета с капюшоном с красными вставками на плечах, коричневая рубашка, брюки светлого цвета, обувь темного цвета.Стражи правопорядка просят граждан помочь в поиске подозреваемого. Если вам что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: в дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району 8 (8482) 28-17-24, 22-59-66 или по адресу ул. Лесная, 52а, либо позвонить по телефону 020 или обратиться в ближайший отдел полиции.