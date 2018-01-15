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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Полицейские Ставропольского района раскрыли кражу домашней техники и украшений на 126 тысяч рублей

15 января 2018 09:12
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Полицейские Ставропольского района раскрыли кражу домашней техники и украшений на 126 тысяч рублей Подозреваемый пояснил, что в доме выпил бутылку шампанского и переоделся.
Подозреваемый пояснил, что в доме выпил бутылку шампанского и переоделся.

В ОМВД России по Ставропольскому району поступило сообщение от местного жителя о хищении имущества из частного дома расположенного в селе Тимофеевка. Злоумышленник проник в жилище, разбив стекло на входной двери, из которого похитил домашнюю технику и золотые украшения. Причиненный материальный ущерб составил более 126 тысяч рублей.

В ходе осмотра места происшествия полицейскими были обнаружены и изъяты следы пальцев рук, подошвы обуви, а также джинсы, носки и кроссовки, которые, со слов потерпевшего, ему не принадлежали.

Оперативники установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Им оказался 24-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления житель Самары. Задержанный вину свою признал, в содеянном раскаялся. Подозреваемый пояснил, что в доме выпил бутылку шампанского, а также нашел мужские брюки и обувь, в которые решил переодеться.

По имеющимся у сотрудников полиции информации злоумышленник часть похищенного имущества сдал в ломбард и подарил своим знакомым.

Возбуждено уголовное дело о краже. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает облМВД.
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