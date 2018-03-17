Подросток в Сызрани пытался украсть брюки в спортивном магазине
17 марта 2018 12:28
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В полицию Сызрани обратилась директор одного из спортивных магазинов с сообщением о том, что из злоумышленник открыто похитил мужские брюки стоимостью около 2500 рублей и попытался скрыться, но был задержан сотрудником торговой точки.
По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. При осмотре места происшествия и в беседе с работниками магазина оперативники выяснили, что у одного из продавцов вызвал подозрение покупатель, который вел себя настороженно и постоянно оглядывался вокруг. Девушка окликнула молодого человека и попросила задержаться. Вместо того, чтобы остановиться, парень кинулся прочь, но не успел далеко убежать и был задержан другим сотрудником магазина. Похищенные мужские брюки оказались при нём.
При проведении проверки по данному факту было установлено, что хищение совершил несовершеннолетний уроженец города Сызрани, учащийся одной из местных школ 2002 года рождения. Полицейские сразу же связались с законными представителями подростка. Выяснилось, что молодой человек проживает в полной благополучной семье. Юноша на учете в ПДН не состоял, по месту обучения характеризовался с положительной стороны.
По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.
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