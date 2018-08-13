Подготовка тольяттинской школы к учебному году может стоить свободы сотруднику МЧС — он подозревается в получении взятки
13 августа 2018 10:24
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Инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Самарской области задержали сотрудники полиции в кабинете директора средней школы №85, расположенной на улице Энергетиков в Тольятти. Взятку ему в сумме 15 тыс. руб. передавала завхоз школы. Взамен сотрудник МЧС должен был выдать заключение о готовности школы к началу нового учебного года.
Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия» (часть 3 статьи 290 УК РФ). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет со штрафом. С фигуранта взята подписка о невыезде.
В СОШ №85 учится около 750 детей. На базе учебного заведения работает несколько учреждений дополнительного образования. Это ДЮСШ олимпийского резерва №11 по боксу, центр детско-юношеского туризма «Эдельвейс», многофункциональный молодежный центр «Шанс», многопрофильное учреждение дополнительного образования «Икар», пишет СО ОНЛАЙН.
pixabay.com
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