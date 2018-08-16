Передав мужчине свыше миллиона рублей, жители Самары так и не дождались своих автомобилей

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На имя начальника Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова поступило письмо от жительницы города Самары. Женщина выразила благодарность сотрудникам полиции за оперативное раскрытие преступления.При общении с автором выяснились подробности этого происшествия. В феврале 2017 года женщина узнала от знакомых о том, что имеется возможность приобрести по цене, ниже рыночной, автомобили представительского класса. Они с мужем как раз планировали приобрести две автомашины. Поскольку предложение показалось выгодным, а люди, от которых о нём узнали - надежными, они решили воспользоваться им. До момента передачи денег покупатели не видели продавца и с ним лично по телефону не говорили. Друг, через которого происходило общение, также планировал прибрести для себя автомобиль, через приятелей. В результате образовалась своего рода цепочка из знакомых, каждый из которых доверял другому, надеялся на то, что он разделяет ответственность за последствия. Однако все надеялись на положительный исход дела. Передав ранее не знакомому мужчине свыше миллиона рублей, жители Самары так и не дождались своих автомобилей. Продавец перестал отвечать на звонки, а люди, осознав, что стали жертвами обмана, обратились за помощью в полицию.В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и опросили свидетелей и очевидцев преступления, осмотрели место происшествия, истребовали необходимые документы в организациях, изъяли и приобщили к делу необходимые доказательства. В результате кропотливой работы ранее не судимый безработный житель областного центра 1977 года рождения был задержан.Было возбуждено уголовное дело, которое после проведения необходимых следственных действий передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.Фото pixabay.com