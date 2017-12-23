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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Отправившись ночью за в магазин за продуктами, двое жителей Самарской области стали жертвами грабителей

23 декабря 2017 10:27
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Отправившись ночью за в магазин за продуктами, двое жителей Самарской области стали жертвами грабителей Подозреваемых нашли в одном из местных кафе.
 Подозреваемых нашли в одном из местных кафе.

В дежурную часть Отделения МВД России по Большечерниговскому району поступило сообщение от мужчины 1985 года рождения о том, что он и его друг стали жертвами нападения.
На место происшествия – к одному из домов села Августовка, была направлена следственно-оперативная группа. В ходе опроса полицейские выяснили, что потерпевшие не являются местными жителями, а находятся в командировке и проживают в местном общежитии.

Мужчины рассказали, что в ночное время они решили сходить в магазин, чтобы купить продукты питания. Торговая точка уже не работала, и они отправились назад. По пути следования рядом с двумя приятелями остановилась машина ВАЗ-2110 серебристого цвета, откуда выбежали двое неизвестных и, причинив телесные повреждения пострадавшим, открыто похитили у них 5,5 тысяч рублей, после чего скрылись, сообщает облМВД.

Потерпевшие подробно описали полицейским внешность и одежду своих обидчиков, а также указали на то, что от них исходил сильный запах алкоголя. В первую очередь сотрудники полиции решили проверить питейный заведения, находившиеся в непосредственной близости от места происшествия. На стоянке одного из местных кафе они обнаружили автомобиль, подходящий под данное потерпевшими описание. Пассажиры и водитель транспортного средства, схожие по приметам с разыскиваемыми гражданами, отдыхали в заведении. Их задержали и доставили в отделение полиции, где произошло опознание.

В настоящее время в отношении одного из задержанных – молодого человека 1997 года рождения, возбуждено уголовное дело о грабеже, в отношении двух других мужчин 1988 и 1995 года рождения проводится проверка.


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