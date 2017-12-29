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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Освободившийся месяц назад из мест лишения свободы тольяттинец ограбил мужчину

29 декабря 2017 11:52
154
Освободившийся месяц назад из мест лишения свободы тольяттинец ограбил мужчину
Подозреваемого задержали.

В полицию Тольятти поступило заявление от местного жителя, который сообщил о том, что возле дома по улице 70 лет Октября у него открыто похитили сумку, в которой находились водительские права и ключи от квартиры.

Оперативный дежурный направил на место происшествия следственно-оперативную группу. Прибыв на место, сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшего и возможных свидетелей произошедшего, выяснили приметы нападавшего. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за совершение аналогичного преступления и убийство местный житель 1978 года рождения, нигде не работающий, который в ноябре текущего года освободился из мест лишения свободы. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства. Мужчина признался в содеянном. Похищенная сумка с документами и ключами была изъята и возвращена законному владельцу.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.
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Комментарии



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