Освободившийся месяц назад из мест лишения свободы тольяттинец ограбил мужчину

154

В полицию Тольятти поступило заявление от местного жителя, который сообщил о том, что возле дома по улице 70 лет Октября у него открыто похитили сумку, в которой находились водительские права и ключи от квартиры.Оперативный дежурный направил на место происшествия следственно-оперативную группу. Прибыв на место, сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшего и возможных свидетелей произошедшего, выяснили приметы нападавшего. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за совершение аналогичного преступления и убийство местный житель 1978 года рождения, нигде не работающий, который в ноябре текущего года освободился из мест лишения свободы. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства. Мужчина признался в содеянном. Похищенная сумка с документами и ключами была изъята и возвращена законному владельцу.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.