Начальника отделения самарского ДПС заподозрили во взяточничестве
1 марта 2019 12:13
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28 февраля в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД Виталия Деревягу, начальника отделения исполнения административного законодательства полка ДПС ОГИБДД У МВД России по Самаре.
Источники Волга Ньюс сообщают, что по версии следствия, 22 февраля он предложил своему коллеге за 100 тыс. руб. обеспечить перевод в другой полк ДПС. Якобы деньги он мог передать "для урегулирования вопроса" кому-то в управлении МВД России по Самаре.
23 февраля состоялась передача денег, после чего Деревягу задержали сотрудники ФСБ.
Сейчас неясно, действительно ли полицейский имел возможность обеспечить коллеге перевод и кому предназначались деньги.
28 февраля в СУ СУ РФ по Самарской области возбудили уголовное дело. По предварительным данным, вопрос об избрании меры пресечения будет решаться 1 марта, пишет Волга Ньюс.
Фото: pixabay.com
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