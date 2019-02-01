Начальника отдела Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте обвинили в сокрытии преступления

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В результате реализованного сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий в июле 2018 года получены сведения в отношении начальника отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте подполковника полиции, причастного к превышению должностных полномочий и сокрытию преступления.В ходе дальнейшей работы информация подтвердилась. Установлено, что начальник в ходе проведения проверки по сообщению о хищении имущества ОАО «РЖД» общей стоимостью порядка 100 тысяч рублей, с целью уклонения от своих служебных обязанностей, не желая принимать участие в проведении процессуальных и следственных действий, решил скрыть факт преступления путем получения от свидетелей объяснений, содержащий заведомо ложные сведения о том, что стоимость похищенного не превышает 2500 рублей. Данное обстоятельство позволило принять незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с малой суммой похищенного, а виновным лицам уйти от ответственности.Обвиняемому назначена мера уголовно правового характера в виде судебного штрафа в размеру в размере 10 000 рублей.По результатам рассмотрения Самарским областным судом апелляционной жалобы со стороны прокуратуры решение суда оставлено без изменений и вступило в законную силу.Фото pixabay.com