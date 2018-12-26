Начальник ГИБДД в Самарской области в нерабочее время задержал подозреваемых

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Начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Волжскому району майор полиции Дмитрий Николаевич Баландов следовал к месту службы по Московскому шоссе на личном автомобиле. В общем потоке машин он обратил внимание на автомобиль Ауди, который днем ранее проходил по ориентировке. Предположительно, на этом автомобиле скрылись с места преступления две женщины и мужчина, обманным путем похитившие денежные средства у пенсионерки в Сергиевском районе.Связавшись с дежурным городского ГИБДД, Дмитрий Николаевич сообщил об обнаружении автомобиля, вызвал экипаж на подмогу и проследовал за машиной Ауди на личном транспортном средстве. Прибывший по указанному маршруту следования экипаж ДПС начал останавливать Ауди, но водитель попытался скрыться в потоке машин. Дмитрий Николаевич решил перекрыть движение злоумышленников личным автомобилем, а затем оказал содействие коллегам в задержании пассажиров и водителя.В машине был мужчина чеченской национальности и две девушки, учащиеся колледжа. Благодаря грамотным и оперативным действиям начальника отдела ГИБДД по Волжскому району майора полиции Дмитрия Николаевича Баландова подозреваемые были задержаны.Злоумышленники в дальнейшем были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и установления возможной причастности к ранее совершенным преступлениям на территории области и за её пределами, сообщает облМВД.