На ул. Ташкентской в конфликте у дома самарец ударил прохожего доской по голове

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Между жильцами соседних домов, расположенных на ул. Ташкентской в Самаре, произошел конфликт: двое мужчин, находившихся возле подъезда, сделали замечание прохожему по поводу его поведения. 49-летний житель соседнего дома не остался в долгу, и между ними завязалась словесная перепалка.На крики очевидцев произошедшего во двор выбежал еще один житель дома – знакомый мужчин, сделавших замечание соседу. По предварительным данным, вооружившись деревянной доской, самарец нанес обидчику приятелей удар в область головы. Как впоследствии оказалось, причиненная травма оказалась серьезной. Потерпевший был госпитализирован.По данным полиции, самарец 1983 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.