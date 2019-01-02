На ул. Аврора в Самаре преступник отобрал сумку у женщины
2 января 2019 13:39
111
Одним из способов совершения уличного грабежа являются хищения из рук граждан. Как правило, любитель легкой наживы неожиданно подбегает к жертве и вырывает сумку, барсетку или портфель, после чего скрывается.
Подобным образом в декабре текущего года лишилась своей сумки 43-летняя жительница областного центра. В вечернее время женщина шла по улице Авроре. Неожиданно к ней подбежал мужчина и путем рывка похитил сумку. Потерпевшая лишилась личных вещей, сотового телефона, и кошелька с денежными средствами в размере 1500 рублей. О произошедшем владелица похищенного имущества сообщила в полицию. Несмотря на то, что преступление было совершено в считанные секунды и в темное время суток, пострадавшая запомнила приметы нападавшего и сообщила сотрудникам полиции направление, в котором он скрылся.
Согласно собранной информации, к ограблению мог быть причастен 21-летний гость областного центра. Молодой человек, по данным полиции, нигде не работал и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Оперативники отследили маршрут движения разыскиваемого и задержали его.
О грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
31 декабря 2018 13:29
В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «шпионаж», добавили в ведомстве. Закон
464
29 декабря 2018 14:27
По словам пассажира, перевозившего крест, данный предмет – это семейная реликвия, и о том, что существуют правила вывоза культурных ценностей, пассажир не... Закон
497
27 декабря 2018 15:29Прокуратура СО признала незаконным отказ областного СУ СКР в возбуждении уголовного дела по картельному сговору ПСК «Волга»
“Отказное” постановление отменено. Закон
349
26 декабря 2018 23:49
Зайл Тамоян — член одного из самых известных в Сызрани езидских кланов, которые занимаются производством и торговлей контрафактным алкоголем. Закон
482
26 декабря 2018 23:19
Об этом сообщает депутат ГосДумы от СО Александр Хинштейн. Закон
693
26 декабря 2018 18:15
Согласно заключению судебно – медицинской экспертизы смерть потерпевших наступила в результате асфиксии. Закон
312
25 декабря 2018 22:39
Теперь домашнее животное перестало быть бесправным — хозяина могут наказать за ненадлежащий уход и жестокость. Закон
528
Происшествия
2 января 2019 13:57
Переведены на резервную схему теплоснабжения потребители 27 жилых многоквартирных домов и один вуз. Происшествия
149
2 января 2019 12:54
В авто находились два газовых баллона. Происшествия
437
1 января 2019 18:20
Тяжёлых пострадавших нет. Происшествия
350
Криминал
2 января 2019 13:39
Задержан 21-летний гость областного центра. Криминал
110
2 января 2019 11:57
Он отнял сумку у женщины. Криминал
237
1 января 2019 13:26
Он забрался в квартиру через окно. Криминал
403
Видео
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
455
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
314
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1078
28 декабря 2018 12:55
Его высота составляет 55 метров. Благоустройство региона
413
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
3006
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
329
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1326
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1160
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1510
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1898
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2045
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3278
Мероприятия