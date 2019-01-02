На ул. Аврора в Самаре преступник отобрал сумку у женщины

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Одним из способов совершения уличного грабежа являются хищения из рук граждан. Как правило, любитель легкой наживы неожиданно подбегает к жертве и вырывает сумку, барсетку или портфель, после чего скрывается.Подобным образом в декабре текущего года лишилась своей сумки 43-летняя жительница областного центра. В вечернее время женщина шла по улице Авроре. Неожиданно к ней подбежал мужчина и путем рывка похитил сумку. Потерпевшая лишилась личных вещей, сотового телефона, и кошелька с денежными средствами в размере 1500 рублей. О произошедшем владелица похищенного имущества сообщила в полицию. Несмотря на то, что преступление было совершено в считанные секунды и в темное время суток, пострадавшая запомнила приметы нападавшего и сообщила сотрудникам полиции направление, в котором он скрылся.Согласно собранной информации, к ограблению мог быть причастен 21-летний гость областного центра. Молодой человек, по данным полиции, нигде не работал и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Оперативники отследили маршрут движения разыскиваемого и задержали его.О грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.