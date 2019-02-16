На Московском шоссе в Самаре тушили пожар из-за короткого замыкания
16 февраля 2019 11:55
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Поздно вечером 15 февраля поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, 18 км Московского шоссе.
Короткое замыкание электропроводки с последующим возгоранием осветительного прибора на 0,36 м2
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 23 человека и 4 единицы техники.
Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.
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