На Московском шоссе в Самаре тушили пожар из-за короткого замыкания

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Поздно вечером 15 февраля поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, 18 км Московского шоссе.Короткое замыкание электропроводки с последующим возгоранием осветительного прибора на 0,36 м2На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 23 человека и 4 единицы техники.Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.