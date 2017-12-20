Мужчина ограбил тольяттинку возле дома

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В полицию Тольятти поступило заявление от местной жительницы о том, что возле дома по улице Комсомольская неизвестный путем рывка открыто похитил у нее сумку, в которой находили документы и денежные средства в размере 11 тысяч рублей.Сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался часом ранее задержанный за аналогичное преступление местный житель 1976 года рождения, нигде не работающий, ранее судимый за кражу. Стражи правопорядка выяснили, что документы и сумку мужчина выкинул, а деньги успел потратить на спиртное.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела о грабеже, сообщает облМВД.Сотрудники полиции напоминают: для того, чтобы не стать жертвой грабителей, необходимо быть осторожными и придерживаться некоторых правил: не надевать большое количество дорогостоящих украшений, особенно если Вы намереваетесь совершить прогулку в одиночестве, в вечернее время суток. Перед тем, как зайти в подъезд, посмотрите по сторонам и, если видите подозрительного человека, будьте осторожны, либо подождите попутчиков, например, соседей по лестничной площадке. Также не следует заходить в лифт с незнакомым человеком.