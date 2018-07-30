Мужчина из Саратовской области приехал в Сызрань с героином

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Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте изъяли из незаконного оборота наркотическое средство – героин в крупном размере.В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков Сызранского линейного отдела был выявлен 52-летний житель Саратовской области, приехавший в г. Сызрань, у которого в ходе личного досмотра был обнаружен и изъят полимерный пакетик с порошкообразным веществом светлого цвета. При проведении экспертизы было установлено, что изъятое вещество является героином массой 12,1 грамма. Мужчина признался, что наркотическое средство он хранил для личного употребления.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трёх до десяти лет, сообщает пресс-служба ведомства.Фото: pixabay.com