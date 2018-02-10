Молодому самарцу не удалось похитить строительные инструменты на сумму более 100 тысяч рублей

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Предполагаемого вора задержал экипаж вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования в Советском районе Самары. В первом Безымянном переулке к сотрудникам Росгвардии обратился за помощью мужчина. Он сообщил, что в подвале дома неизвестный хочет украсть находившиеся там строительные инструменты.Стражи правопорядка незамедлительно проследовали на место происшествия. Патрульные задержали находившегося в подвальном помещении жителя областного центра 1990 года рождения в момент совершения противоправного деяния. Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного вызванной следственно-оперативной группе полиции.Стоимость имущества, которое самарец намеревался украсть, составила почти 124 тысячи рублей. Кроме того, в ходе дальнейшего разбирательства установлена возможная причастность молодого человека к аналогичному преступлению, совершенному в этом же подвале неделей ранее. Тогда добычей злоумышленника стали электроинструменты на сумму 42 тысячи рублей. В полиции в отношении жителя Самары возбуждены уголовные дела, сообщает Росгвардия.