Молодой самарец зверски убил мать своего друга

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Прокуратура Октябрьского района г. Самары 5 февраля 2018 года поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 24-летнего молодого человека.Судом установлено, что ночью 6 ноября 2016 года в квартире одного из домов по ул. Лесной в г. Самаре он в ходе внезапно возникшей ссоры нанес матери своего друга не менее 40 ударов ножом, а также не мене 20 ударов тупым твердым предметом по голове, шее, конечностям и туловищу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.В судебном заседании мужчина вину в совершенном преступлении признал, в содеянном раскаялся.Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием исправительной колонии строгого режима, сообщает облпрокуратура.