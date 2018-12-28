Молодой самарец убил обидчика матери
28 декабря 2018 09:56
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В гаражном массиве, расположенном на ул. Ивана Булкина, найден труп мужчины. Смерть мужчины была насильственной. Полицейские выяснили: мужчина 1974 года рождения в 2015 году приехал в областной центр, ранее он привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков. Сотрудники уголовного розыска установили, что в последнее время самарец проживал на территории Советского района, нигде не работал, вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял алкогольными напитками. У правоохранителей появилась и вскоре подтвердилась версия о том, что у мужчины мог возникнуть конфликт с кем-то из знакомых.
Полицейским удалось установить личность сожительницы погибшего, опросить её, а также её сына. Из собранной информации следовало, что незадолго до своей гибели 44-летний самарец, употребив изрядное количество алкоголя, поссорился со своей сожительницей и потребовал у нее денежные средства. Получив отказ, он вспылил и избил женщину. Та, в свою очередь, рассказала о случившемся своему сыну. Молодой человек решил выяснить отношения с обидчиком матери. Во время разговора между мужчинами произошла словесная перепалка, переросшая в драку. Парень признался полицейским, что во время конфликта нанес своему противнику несколько ударов. После выяснения отношений он решил отвезти оппонента в больницу, однако, тот по дороге перестал подавать признаки жизни. Испугавшись последствий, молодой человек выгрузил тело оппонента в одном из гаражных массивов и уехал.
Возбуждено уголовное дело. 22-летний подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщает облМВД.
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