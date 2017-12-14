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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Молодой самарец привлек к краже автомобиля 14-летнего подростка

14 декабря 2017 12:59
97
Молодой самарец привлек к краже автомобиля 14-летнего подростка Он обещал несовершеннолетнему денежное вознаграждение.
Он обещал несовершеннолетнему денежное вознаграждение.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту кражи автомобиля, дознавателями Управления МВД России по городу Самаре выявлен факт вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления.

Установлено, что 19-летний житель Самарской области, подозреваемый в краже автомобиля от дома, расположенного на улице Антонова-Овсеенко города Самары, вовлек знакомого ему 14-летнего подростка в совершение преступления. По окончании преступления, после реализации похищенного, ранее судимый за кражу и угон злоумышленник, обещал несовершеннолетнему денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.
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Комментарии



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