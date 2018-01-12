Молодой самарец пострадал из-за драки с безработным на улице

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Из материалов уголовного дела следует, что между 33-летним мужчиной и молодым человеком 1992 года рождения на улице Калинина в Самаре завязался конфликт, переросший в потасовку. В ходе драки старший из участников причинил своему оппоненту телесные повреждения. В тот же день пострадавший обратился за помощью в медицинское учреждение. Как впоследствии было установлено, в результате инцидента здоровью 25-летнего самарца был причинен тяжкий вред.В ходе разбирательства по поводу случившегося сотрудники органов внутренних дел установили подробности конфликта, а также выяснили личность подозреваемого. Оказалось, что второй участник драки – безработный житель Самарской области, привлекавшийся несколько лет назад к уголовной ответственности за угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий выяснили местонахождение подозреваемого и задержали его.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.