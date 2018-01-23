Молодой самарец мошенничал с арендой строительных инструментов

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В середине ноября 2017 года 24-летний самарец взял в аренду у одного из местных жителей строительные инструменты. Сделка проходила по месту жительства законного владельца инвентаря – в доме, расположенном на улице Вишневой в Самаре. В ходе встречи мужчины обговорили условия аренды и дату, когда их необходимо будет вернуть. Однако в оговоренные сроки вещи не были возвращены. Не получив назад принадлежащего имущества, владелец предпринял попытки найти клиента и вернуть инструменты самостоятельно, но это ему не удалось. Тогда мужчина решил обратиться за помощью в полицию.В ходе проверки сотрудники полиции выяснили подробности инцидента. Кроме того, оперативники собрали сведения и о новоиспеченном «хозяине» строительного инвентаря. Были установлены и отработаны адреса, где он мог появиться. По итогам проведенных мероприятий молодой человек был задержан. Он рассказал полицейским, что арендованные инструменты не намеревался возвращать законному владельцу. В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции установили местонахождение похищенного имущества. Впоследствии оно было изъято.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает облМВД.