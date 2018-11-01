Молодой продавец напал на пенсионерку в ее квартире

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В полицию в Самаре поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что местной жительнице 1938 года рождения причинены многочисленные травмы. Установлено, что на женщину днем ранее было совершено нападение в ее же квартире, расположенной в доме на улице Гагарина. Добычей злоумышленника стали сбережения пенсионерки. В ходе общения с полицейскими пострадавшая рассказала, что нападавший ей знаком: в середине декабря прошлого года к ней в квартиру приходил продавец различных товаров, предъявил документы, но пенсионерка не стала читать, что там написано. С ее согласия мужчина прошел в квартиру и стал демонстрировать реализуемую продукцию. Один из них женщина решила приобрести, достав в присутствии постороннего сбережения из тайника.Спустя несколько дней молодой человек снова приходил к пенсионерке с предложением о покупке товаров, на что женщина ответила отрицательно.31 января распространитель постучался в дверь пожилой женщины и, под надуманным предлогом зайдя в ее квартиру, потребовал отдать ему сбережения. Получив отказ, он ударил пенсионерку по голове, после чего она упала на пол и на некоторое время потеряла сознание. В это время злоумышленник «изучал» содержимое шкафа, в котором и находился тайник со сбережениями пенсионерки. Молодой человек забрал всю наличность и покинул квартиру.Был задержан ранее не судимый житель Самары 1992 года рождения, занимающийся реализацией товара путем обхода квартир жилых домов в Самаре и Самарской области. Полицейские установили его местонахождение и задержали. Свою вину он отрицать не стал.По итогам проверки было возбуждено уголовное дело о разбое. Самарец был признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с мужчины в пользу потерпевшей компенсацию морального и материального вреда, сообщает облМВД.