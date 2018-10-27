Крымскую чиновницу задержали за злоупотребления в Самаре
27 октября 2018 11:28
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“Ъ” стали известны подробности уголовного дела в отношении начальницы службы капитального строительства Крыма Светланы Моравской. По данным полиции, работая на аналогичной должности в Самарской области, чиновница, подписав акты выполненных компанией «С.И.Т.И.» работ, обеспечила перечисление на ее расчетный счет 209 млн руб. При этом оказалось, что укрепление берега Саратовского водохранилища было произведено некачественно.
Светлану Моравскую сотрудники ГУЭБиПК МВД и самарской полиции задержали сегодня в квартире ее матери в Новой Москве. 18 октября главное следственное управление ГУ МВД по Самарской области возбудило в ее отношении уголовное дело о совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
По версии следствия, преступление было совершено, когда госпожа Моравская в 2014–2015 годах являлась директором государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства» (УКС). Как установили оперативники и следователи, госпожа Моравская, «действуя из корыстной заинтересованности», обеспечила «обогащение» «третьих лиц», выполнявших работы по укреплению берега Саратовского водохранилища у села Рождествено Волжского района Самарской области. Контракт на первый этап работ был заключен УКС с ООО «С.И.Т.И.», выступавшем их генеральным подрядчиком.
В дальнейшем, несмотря на то, что условия, предусмотренные контрактом не были соблюдены, госпожа Моравская дала указание главному инженеру УКС о подписании 15 сентября 2015 года акта приемки выполненных работ. Благодаря этому ООО получило 53,8 млн руб. В декабре того же года госпожа Моравская, зная, что для укрепления берега использовались материалы ненадлежащего качества, вместо того, чтобы обеспечить ООО их переделку, рассчиталась с подрядчиком, который, как полагает следствие, необоснованно получил 209 млн 967 тыс. руб.
В августе 2017 года госпожа Моравская перешла на аналогичную должность в Крым. Там к ее деятельности также возникли вопросы.
На днях по обвинению в злоупотреблениях и мошенничестве арестовали Реналя Мязитова, сменившего ее на посту руководителя УКС.
Предполагается, что после обысков в квартире чиновницы в Москве и в ее доме в Ялте полицейские доставят госпожу Моравскую в Самару, где ей будет предъявлено официальное обвинение.
Фото pixabay.com
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