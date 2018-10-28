Конфликт в Самарском районе областного центра завершился уголовным делом

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В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним с телесными повреждениями обратился житель Самары 1964 года рождения. У 54-летнего самарца произошел конфликт с 31-летним знакомым. В ходе инцидента оппоненты от слов перешли к выяснению отношений на кулаках. Закончилась борьба тем, что старший получил телесные повреждения. Впоследствии экспертиза установила, что в результате инцидента здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался дважды судимый местный житель.По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает облМВД.