Конфликт со знакомой закончился для самарца ножевым ранением

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В отдел полиции в Самаре поступила информация о доставлении мужчины с ножевым ранением.Установлено, что 42-летняя жительница Самары распивала спиртные напитки со своим знакомым 1978 года рождения. В ходе "застолья", проходившего в одном из заброшенных зданий в Советском районе, между приятелями возникла ссора. По предварительной версии, женщина схватила нож и ударила им своего знакомого. Впоследствии 39-летний пострадавший был госпитализирован. Оперативники установили место нахождения подозреваемой в совершении преступления и задержали ее. По данным полиции, женщина ранее к уголовной ответственности не привлекалась, нигде не работает и не имеет постоянного места жительства на территории областного центра.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает облМВД.Фото pixabay.com