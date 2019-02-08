Из магазина торговой сети в Отрадном молодой человек украл колбасу
8 февраля 2019 10:51
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В дежурную часть Отдела МВД России по г. Отрадному поступило сообщение о том, что в одном из магазинов крупной торговой сети по ул. Ленина произошла кража.
ходе работы полицейские выяснили, что в торговый зал вошел молодой человек и похитил с прилавка колбасные изделия на сумму более 3500 рублей, после чего скрылся с похищенным.
Стражи порядки задержали предполагаемого злоумышленника и установили его личность. Им оказался ранее судимый 27-летний житель г. Отрадного. При опросе подозреваемый пояснил, что похитил продукты из-за того, что не имеет постоянного источника доходов.
По материалам, собранным полицейскими, возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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