Из Самарской области выдворили мужчину за преступления экстремистского характера

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В Самарской области выдворили из России 28-летнего жителя одной из среднеазиатских республик. Ранее его объявили в межгосударственный розыск за преступления экстремистского характера.Злоумышленник вступил в ряды запрещенной террористической организации. Его удалось задержать сотрудникам УФСБ 20 ноября прошлого года.На следующий день по решению прокуратуры Октябрьского района его арестовали и отправили в СИЗО. В отношении мужчины стражи порядка начали экстрадиционную проверку.14 июля в аэропорту Курумоч мужчину передали сотрудникам национальной спецслужбы и выдворили за пределы страны.Фото: pixabay.com