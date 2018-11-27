Группу самарцев будут судить за организацию преступного сообщества

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Установлено, что в период с 2016 по 2018 год фигуранты, используя реквизиты подконтрольных им фиктивных организаций, незаконно осуществляли на территории Самарской области, города Москвы и других регионов Российской Федерации различные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств. За свои услуги соучастники получали материальное вознаграждение в размере 6-10 процентов от суммы сделки.Возбуждены 28 уголовных дел по преступлениям экономической направленности, которые в настоящий момент соединены в одно производство. В ходе следственных действий установлено, что сумма незаконного дохода превысила 13 миллионов рублей.ГСУ ГУ МВД России по Самарской области в отношении предполагаемых лидеров организации - двоих жителей Самары 1987 и 1969 годов рождения и их сообщников возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.