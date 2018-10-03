Государственную нефтяную компанию Азербайджана «кинули» самарские мошенники
3 октября 2018 11:37
162
Хищение датировано 2015–2016 годами, а уголовное дело по факту возбуждено лишь сейчас. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Возможный подозреваемый — неустановленное лицо из руководства некоего «Нефтестроя», с самарской регистрацией. Идентифицировать фирму-мошенника «СО» ОНЛАЙН» не удалось: система «СПАРК-Интерфакс» дает информацию о 5 компаниях с таким названием, зарегистрированных на территории Самарской области.
Потерпевшая сторона — «Сокар Рус». Это государственная нефтяная компания республики Азербайджан, ее российский офис расположен в московском торгово-офисном центре «Баркли-Плаза» на Пречистенской набережной. Среди контрагентов «Сокар Рус» указаны «НК «Роснефть», «Ай-Эл-Эм Эдвайзорс», «ПТР-Нефтепродукт», «Севернефть-Уренгой».
«Сокар Рус» заключило с «Нефтестроем» договор поставки товара — видимо, речь идет об углеводородах. На счета самарской фирмы поступило 60,8 млн руб., из которых 5,8 млн руб. в итоге были похищены. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», в обстоятельствах инцидента разбирается СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области, пишет СО ОНЛАЙН.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
2 октября 2018 20:38
В момент инцидента женщина и её муж, являющийся гражданином Австралии, начали ругаться возле ночного клуба, будучи пьяными. Закон
296
2 октября 2018 20:06
Сам Евгений Арапов в августе уже был арестован по подозрению в аналогичном преступлении. Закон
213
2 октября 2018 19:47
Кто и когда ее делал — пока неизвестно, но часть отвода имеет «признаки старения». Закон
355
2 октября 2018 17:31
Стражи порядка установили, что женщина не собиралась в дальнейшем предоставлять гражданам жилое помещение по указанному адресу для проживания. Закон
161
1 октября 2018 18:39
В прошлом году его уволили из полиции после пропажи 50 млн руб., которые были изъяты в качестве вещдоков по одному из дел о коррупции в «Спецстрое». Закон
214
1 октября 2018 16:19
Он получил 225 тысяч рублей за согласование актов о приемке выполненных работ по договорам подряда. Закон
276
29 сентября 2018 13:18
Мерой пресечения для них выбран «запрет определенных действий», в том числе покидать жилье в ночное время и пользоваться телефоном. Закон
430
Происшествия
3 октября 2018 13:28
Она переходила дорогу в неположенном месте. Происшествия
39
3 октября 2018 13:23
Пожар распространился на 150 кв. метров. Происшествия
59
3 октября 2018 12:52
С пожаром боролись 49 человек. Происшествия
128
Криминал
3 октября 2018 11:37
Возбуждено уголовное дело. Криминал
160
3 октября 2018 10:27
В какой-то момент между участниками застолья произошел конфликт. Криминал
119
3 октября 2018 09:57
Из обвиняют в злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств. Криминал
164
Видео
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
132
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
313
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
746
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15710
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
778
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
1015
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
929
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
973
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2008
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1438
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1595
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1558
Мероприятия