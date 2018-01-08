Генпрокуратура назвала самое распространенное преступление 2017 года
8 января 2018 10:34
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В период с января по ноябрь прошлого года наиболее распространенным видом преступлений стало мошенничество. Это следует из материалов, опубликованных на портале правовой статистики Генпрокуратуры.
Всего, как говорится в материалах надзорного ведомства, за отчетный период было совершено 204 870 преступлений в форме мошенничества. Это на 6,8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Лидерами среди российских регионов, в которых наблюдался наибольший рост этого вида преступлений, стали Саратовская область (плюс 148,7%), Калининградская область (плюс 112,7%), Санкт-Петербург (плюс 62,9%), Нижегородская область (плюс 57,1%) и Югра (плюс 56,9%).
Всего за январь—ноябрь 2017 года на территории России, по данным Генпрокуратуры, было зарегистрировано 1 920 819 преступлений, что почти на 86 тыс. меньше, чем годом ранее. Сокращение числа преступлений отмечено в семи округах, однако в Южном федеральном округе число зарегистрированных преступлений выросло на 4,7%.
Ведомство связывает это с регистрацией правоохранительными органами Республики Крым и Севастополя преступлений по результатам изучения материалов по уголовным делам, приостановленным по законодательству Украины. Так, согласно данным Генпрокуратуры, число зарегистрированных преступлений увеличилось в Крыму на 56,1%. Это самый высокий показатель из всех российских регионов.
Всего рост регистрируемых преступлений отмечен в 28 регионах страны, снижение — в 55. Лидером среди регионов с наиболее заметным сокращением числа преступлений стала Москва (минус 20,8%).
Что касается тяжких преступлений, то в целом по России их количество сократилось на 4,7%, особо тяжких — напротив, увеличилось на 7,3%. Данный показатель значительно возрос в Карачаево-Черкесской Республике (плюс 172,6%), Чеченской Республике (плюс 167,8%) и Северной Осетии (плюс 100%). Число особо тяжких преступлений заметнее всего сократилось в Мурманской (минус 29%), Пензенской (минус 27,8%) областях и Республике Коми (минус 26,6%), пишет РБК.
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