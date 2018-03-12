ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Саратовской области
12 марта 2018 12:59
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Пресс-служба ФСБ России сообщила о спецоперации в Саратовской области, которая позволила предотвратить теракт. Как указано на сайте ведомства, "11 марта при попытке задержания следовавшие на автомобиле преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и в ходе завязавшегося боестолкновения получили ранения, несовместимые с жизнью.
В ходе осмотра места происшествия обнаружены использовавшиеся террористами пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната, а также самодельное взрывное устройство мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами" Управлением ФСБ по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту подготовки террористического акта, пишет СарБК.
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