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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Двое жителей Самарской области без разрешения убили кабана

10 января 2019 13:08
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Двое жителей Самарской области без разрешения убили кабана Во время новогодних каникул ревизоры раскрыли еще несколько незаконных отстрелов.
Во время новогодних каникул ревизоры раскрыли еще несколько незаконных отстрелов.

В Самарской области двух мужчин задержали по подозрению в незаконной охоте. Как установили сотрудники профильного департамента, они поставили в лесном угодье «Отрада», расположенном неподалеку от села Алтухово, специальную петлю, в которую угодил 8-месячный кабан.

— Браконьеров удалось вычислить при помощи фотоловушек. Их отследил инспектор общества охотников и рыболовов «Ермак», — рассказали в профильном департаменте.

Мужчин взяли прямо на месте преступления. В момент задержания они находились в салоне автомобиля УАЗ. Подозреваемым показали видеозапись, после чего мужчины признались в содеянном и показали сотрудникам ДПС и представителю департамента точное место, в котором они установили петлю.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Специалисты оценили ущерб на сумму 90 000 рублей. Охотникам грозит до двух лет лишения свободы и крупный штраф.

Во время новогодних каникул ревизоры раскрыли еще несколько преступлений. На территории Шенталинского района охотники убили лося, в Алексеевском и Ставропольском районах — семь косуль, пишет 63.ру.

pixabay.com
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