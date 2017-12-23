Двое сызранцев украли мангал и шампуры из гаража

141

В полицию за помощью обратился местный житель 1989 года рождения. Мужчина сообщил полицейским о том, что из его гаража, расположенного на улице Калужской, были похищены мангал, шампуры и казан. Причиненный материальный ущерб составил 3 тысячи рублей.Проникновение в гараж произошло путем сбития навесного замка. Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, которые рассказали, что в ночное время суток в гаражный массив заехала подозрительный автомашина. Стражи правопорядка выяснили ее цвет и марку, после чего приступили к розыску.В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили владельца транспортного средства, которое приезжало ночью. Оперативники предположили, что хозяин автомобиля и его знакомый могут быть причастны к совершению преступления. Полицейские установили местонахождение подозреваемых и задержали их. Ими оказались ранее не судимые жители города Сызрань 1996 годов рождения. По данным полицейских, молодые люди в день совершения преступления приехали в гаражный массив целенаправленно для совершения кражи. Злоумышленники сначала оценили обстановку, выбрали гараж, который собирались вскрыть, а также осмотрели расположенные на нем запорные устройства. Вернувшись в ночное время, подозреваемые сбили навесной замок и вынесли из помещения то, что посчитали наиболее выгодным для сдачи в пункт приема металла.Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.