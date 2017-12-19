Двое самарцев ограбили мужчину на остановке

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В полицию поступило сообщение от мужчины. Житель областного центра 1986 года рождения рассказал, что несколько дней назад его ограбили. Нападение произошло около часа ночи на остановке общественного транспорта, расположенной в Советском районе. После встречи с двумя злоумышленниками самарец лишился сотового телефона, аксессуаров к нему, а также наручных часов. Общий ущерб составил около 6 000 рублей. Несмотря на темное время суток, пострадавший сумел хорошо рассмотреть и запомнить своих обидчиков. Потерпевший сообщил полицейским их приметы и подробно описал похищенное.У сотрудников уголовного розыска появились сведения о том, что к нападению на местного жителя могут быть причастны два жителя областного центра, старший из которых ранее был судим за совершение разбойного нападения. По данным полиции, одному из подозреваемых 21 год, другому – 29 лет. Полицейские выяснили местонахождение каждого из разыскиваемых. Вскоре мужчины были задержаны. Часть похищенного – сотовый телефон и аксессуар к нему - полицейские изъяли. Местонахождение остального сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать.Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.В ходе проверки подозреваемых на причастность к совершению иных преступлений на территории областного центра появилась информация о том, что на счету у младшего из предполагаемых злоумышленников может быть еще одно аналогичное преступление. Из собранных материалов следует, что 21-летний самарец 5 декабря находился возле дома, расположенного на улице Балаковской. Около 23:00 он вместе со своей будущей жертвой – молодым человеком 1992 года рождения, зашел в подъезд вышеуказанного дома. Улучив момент, предполагаемый злоумышленник вырвал из рук парня сотовый телефон, после чего выбежал на улицу и скрылся. Кроме мобильного устройства добычей нападавшего стал чехол, в котором находились денежные средства в сумме 7 000 рублей. Уголовное дело было возбуждено в день обращения заявителя в полицию. К настоящему времени похищенное у потерпевшего имущество изъято.