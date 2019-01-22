Двое продавщиц-самарчанок пытались дать взятку полицейскому
22 января 2019 13:00
66
В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жительниц, 1985 и 1968 года рождения.
По версии следствия, 22 декабря 2018 года подозреваемые, являясь продавцами в магазине, расположенном на улице Свободы в городе Самаре, попытались передать взятку сотруднику полиции за прекращение проверки в магазине, а также за не привлечение к ответственности и не изъятие алкогольной продукции.
Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
21 января 2019 21:57
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Закон
316
21 января 2019 16:16
В Службу судебных приставов Самарской области продолжают поступать жалобы на «коллекторов». Закон
383
19 января 2019 14:43
Сотрудниками полиции с места происшествия изъято 10 современных игровых аппаратов, незаконная игорная деятельность прекращена. Закон
639
18 января 2019 15:37
Расследование уголовного дела продолжается. Закон
452
17 января 2019 17:36
Он оставил на лобовом стекле автомобиля записку с требованием 5 000 рублей за возврат номеров. Закон
334
17 января 2019 17:30
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Закон
282
17 января 2019 17:22
По предварительным данным, погибшие мужчины занимались ремонтными работами в доме, в котором был установлен бензогенератор. Закон
321
Происшествия
22 января 2019 12:09
Он переходил дорогу в неположенном месте. Происшествия
122
22 января 2019 11:11
Двоих пострадавших доставили в больницу с тяжёлыми травмами, откуда их срочно перевезли в военный госпиталь. Происшествия
109
22 января 2019 10:41
Горел этаж здания. Происшествия
111
Криминал
22 января 2019 13:36
Возбуждено уголовное дело. Криминал
24
22 января 2019 13:14
Ущерб составил 360 тысяч рублей. Криминал
59
22 января 2019 13:00
Деньги предназначались за прекращение проверки в магазине. Криминал
61
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
673
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
850
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1082
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
938
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1267
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
875
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1656
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1450
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1797
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2165
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2390
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3616
Мероприятия