Двое продавщиц-самарчанок пытались дать взятку полицейскому

66

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жительниц, 1985 и 1968 года рождения.По версии следствия, 22 декабря 2018 года подозреваемые, являясь продавцами в магазине, расположенном на улице Свободы в городе Самаре, попытались передать взятку сотруднику полиции за прекращение проверки в магазине, а также за не привлечение к ответственности и не изъятие алкогольной продукции.Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.