Двое братьев украли аккумуляторную батарею у жителя Жигулевска
5 апреля 2018 11:05
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В дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску обратился 52-летний местный житель, который сообщил о том, что с принадлежащего ему автомобиля была похищена аккумуляторная батарея. Сумма причиненного материального ущерба составила более 3 тысяч рублей.
Для установления обстоятельств произошедшего по указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа. В ходе опроса заявителя стражи порядка выяснили, что мужчина припарковал свой автомобиль на неохраняемой стоянке возле одного из домов, расположенных на улице Транспортной. Сотрудники полиции установили и опросили очевидцев произошедшего, проверили на причастность к совершению преступления лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались местные жители, братья 1990 и 1989 года рождения. По информации оперативников оба предполагаемых злоумышленника ранее привлекались к уголовной ответственности: 27-летний мужчина - за совершение кражи, а 29-летний - за причастность к незаконному обороту. Подозреваемые признали свою вину полностью и пояснили, что похищенную аккумуляторную батарею сдали в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратили на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело о краже. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы, сообщает облМВД.
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