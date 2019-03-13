Дмитрий Азаров поблагодарил спецслужбы за оперативную работу по предотвращению теракта в Самарской области

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Губернаторпоблагодарил спецслужбы за оперативную и четкую работу по предотвращению теракта в Самарской области.По информации Информационного центра Национального антитеррористического комитета, сегодня ночью в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Самарской области органами ФСБ России была получена информация о нахождении в одном из частных домов, расположенных в селе Екатериновка Безенчукского района, вооруженного лица, планировавшего совершить террористический акт.В целях обеспечения безопасности граждан начальником областного Управления ФСБ России было принято решение о задержании бандита.Засевшему в доме преступнику было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и применил боевую гранату. В ходе короткого боеконтакта бандит был нейтрализован. Его личность предварительно установлена.По данным Оперативного штаба НАК он являлся сторонником одной из международных террористических организаций, поддерживал связь с бандитами, находящимися за рубежом, и вынашивал намерения совершить подрыв самодельного взрывного устройства в месте массового пребывания людей.На месте происшествия обнаружено оружие, боеприпасы и готовое к применению СВУ.Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.Органами безопасности осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, устанавливаются возможные сообщники преступника, сообщает пресс-служба облправительства.