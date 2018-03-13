Директора Тольяттинской фирмы задержали за мошенничество на 250 тысяч рублей
13 марта 2018 10:18
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В Тольятти директор одной из фирм подписала документы, содержащие заведомо ложные сведения об оказании услуг по организации обучения и стажировки работников организации, находящихся под риском увольнения и граждан, ищущих работу.
Полицейские установили, что в дальнейшем перечисленные денежные средства в размере 250 тысяч рублей, якобы за оказание услуг, злоумышленница 1978 года рождения похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.
По ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает облМВД.
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