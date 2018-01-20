Девушка в Кинеле украла 7 бутылок алкоголя из супермаркета

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В полицию обратился представитель сети продуктовых магазинов. Заявитель сообщил, что из зала торговой точки была открыто похищена алкогольная продукция: 7 бутылок виски и настойки. Полицейские выяснили, что предполагаемая злоумышленница вошла в магазин и начала осматривать стеллажи с алкоголем, после чего приглянувшиеся бутылки положила в сумку. Всё это время за ней наблюдала продавец. В момент, когда подозреваемая прошла мимо кассы, работница торговой точки окликнула покупательницу и попросила оплатить товар. Осознав, что была замечена, девушка выбежала из магазина, села в автомобиль и уехала. Пытавшаяся ее догнать сотрудница торговой сети успела запомнить модель и государственный номерной знак машины.Правоохранители, просмотрев записи видеокамер, установили личность водителя, который оказался знакомым подозреваемой. Молодой человек указал данные своей попутчицы и её возможное местонахождение. Полицейские задержали злоумышленницу по горячим следам.В ходе дальнейшего разбирательства 20-летняя девушка свою вину полностью признала и пояснила, что алкоголь она успела продать.О грабеже возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, сообщает облМВД.