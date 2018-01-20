Девушка в Кинеле украла 7 бутылок алкоголя из супермаркета
20 января 2018 11:43
129
В полицию обратился представитель сети продуктовых магазинов. Заявитель сообщил, что из зала торговой точки была открыто похищена алкогольная продукция: 7 бутылок виски и настойки. Полицейские выяснили, что предполагаемая злоумышленница вошла в магазин и начала осматривать стеллажи с алкоголем, после чего приглянувшиеся бутылки положила в сумку. Всё это время за ней наблюдала продавец. В момент, когда подозреваемая прошла мимо кассы, работница торговой точки окликнула покупательницу и попросила оплатить товар. Осознав, что была замечена, девушка выбежала из магазина, села в автомобиль и уехала. Пытавшаяся ее догнать сотрудница торговой сети успела запомнить модель и государственный номерной знак машины.
Правоохранители, просмотрев записи видеокамер, установили личность водителя, который оказался знакомым подозреваемой. Молодой человек указал данные своей попутчицы и её возможное местонахождение. Полицейские задержали злоумышленницу по горячим следам.
В ходе дальнейшего разбирательства 20-летняя девушка свою вину полностью признала и пояснила, что алкоголь она успела продать.
О грабеже возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
19 января 2018 17:21
Он не исполнил обязанности налогового агента по перечислению исчисленного и удержанного у налогоплательщика налога на доходы физических лиц в бюджет на сумму... Закон
231
19 января 2018 15:14
Суд назначил подсудимой наказание виде штрафа в размере 20000 рублей, удовлетворив иск потерпевшей стороны на сумму 303 710 рублей. Закон
202
19 января 2018 14:13
Он осуществил несколько закладок наркотического средства. Закон
147
18 января 2018 21:00
Они обманом похитили более 39 млн рублей. Закон
267
16 января 2018 21:44
Они установили инвалидность 2 гражданам без наличия какого-либо заболевания у последних. Закон
1959
16 января 2018 21:15
В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Закон
238
16 января 2018 20:35
Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Закон
443
Происшествия
20 января 2018 13:35
Молодой человек пояснил стражам правопорядка, что похищенные смесители продал неизвестному, а деньги потратил на собственные нужды. Происшествия
59
20 января 2018 11:51
Горели два дачных дома. Происшествия
161
20 января 2018 11:51
Горели два дачных дома. Происшествия
111
Криминал
20 января 2018 11:43
Она взяла бутылки, прошла мимо кассы и убежала. Криминал
128
20 января 2018 10:17
Он скрылся от органов предварительного следствия. Криминал
151
19 января 2018 14:01
Другой мужчина вступился за свою знакомую. Криминал
184
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1152
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
429
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
415
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6447
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2405
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9326
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3163
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1867
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2291
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2167
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1821
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3434
Мероприятия