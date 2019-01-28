Деньги пенсионерки из Сызрани из банкомата присвоил следующий в очереди

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В день происшествия потерпевшая - жительница города Сызрань 1958 года рождения находилась в помещении одного из супермаркетов города Сызрань. Женщина хотела воспользоваться банкоматом, находившемся на территории торговой точки. Однако, денежную операцию до конца довести ей не удалось. Потерпевшей стало плохо, и она поторопилась покинуть помещение. Придя домой, когда самочувствие улучшилось, она увидела смс-оповещение о снятии денежных средств в размере 8 000 рублей. Позже выяснилось, что деньги, которые остались в банкомате, забрал следующий клиент.В ходе проведения следственных мероприятия следователи установили, что предполагаемым злоумышленником является ранее не судимый житель Сызранского района 1956 года рождения, который приезжал в Сызрань по личным делам. Дождавшись своей очереди, мужчина увидел в лотке устройства денежные средства, которые оставила стоявшая перед ним женщина. Догонять женщину, в попытке вернуть неожиданную находку, он не стал. Мужчина решил присвоить денежную сумму себе. Проведя необходимые для себя операции, предполагаемый злоумышленник вместе с деньгами покинул помещение. Теперь его обвинили в краже, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет лишения свободы.