Дело об убийстве контрактника из Рощинского в Самарской области направлено в суд
27 июня 2018 12:10
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39-летний военнослужащий военной части, прописанный в поселке Рощинский Волжского района, пропал 20 мая 2017 года. Он ушел из дома после ссоры с женой, больше живым его не видели. Спустя несколько дней в лесополосе в районе села Пахарь обнаружили сгоревшую «Ладу-Приору», хозяином которой был пропавший контрактник. Внутри машины нашли обгоревшие человеческие останки — экспертиза установила, что это разыскиваемый.
Довольно скоро за преступление были задержаны двое 21-летних жителя поселка Пахарь. Вместе с ними в СИЗО отправились прописанные в поселке Рощинский 17-летние молодые люди.
Инициаторами убийства были двое старших, которые в тот день приехали в Рощинский, чтобы склонить своих несовершеннолетних друзей к участию в криминальной афере — краже химикатов с предприятия, на котором один из них работал. Во время путешествия из Рощинского «Ока» опрокинулась в кювет, мимо ехал тоже нетрезвый военнослужащий, который решил помочь молодым автомобилистам, но в итоге с ними поругался.
Военнослужащего избили, затем погрузили в багажник, и некоторое время возили по окрестностям, а затем забили до смерти домкратом. Недавно это уголовное дело было направлено на рассмотрение в Самарский областной суд, заседание по нему состоится уже сегодня, пишет СО ОНЛАЙН.
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