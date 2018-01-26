Дело о крупной взятке в Самарской области: задержан инженер казенного учреждения Омской области
26 января 2018 12:31
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Как сообщалось ранее, в Самарской области расследуют дело о крупной взятке.
В регионе возбуждено уголовное дело в отношении ведущего инженера казенного учреждения Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
По версии следствия, 19 декабря 2017 года подозреваемый, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции в государственном учреждении, лично получил от директора общества с ограниченной ответственностью взятку в виде денег на сумму 3 миллиона 500 тысяч рублей, за совершение действий в пользу взяткодателя - содействие в заключении государственного контракта между казенным учреждением «Управление дорожного хозяйства Омской области» и указанным ООО, а также беспрепятственное принятие по контракту поставленного оборудования.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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