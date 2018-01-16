Четверых молодых грабителей задержали в Новокуйбышевске

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В декабре прошлого года в отдел МВД России по городу Новокуйбышевску обратился 18-летний житель города с заявлением о том, что его ограбили. Полицейские установили, что четверо злоумышленников открыто похитили у пострадавшего телефон, деньги, наушники и серебряное кольцо. Материальный ущерб превысил 33 тысячи рублей. На днях подозреваемые были арестованы, сообщает облМВД.В рамках расследования уголовного дела в ходе опроса пострадавших старший следователь ОМВД России по городу Новокуйбышевску майор юстиции установила, что два друга, жители Новокуйбышевска 1999 года рождения, возвращались поздно вечером домой. В одном из дворов по дороге к дому их остановила компания из четырех человек, попросили закурить. Один из юношей достал сигареты, предполагаемые злоумышленники забрали всю пачку. Дальше спросили о времени и, увидев телефон, сразу же забрали его. угрожая ножом, нападавшие потребовали денег. Юноши ответили, что денег у них нет, тогда один из преступников обыскал молодого человека и забрал кошелек, сотовые телефоны и кольцо.Один из пострадавших сразу же обратился в полицию, рассказал обо всех подробностях случившегося и дал подробное описание нападавших.Злоумышленники обнаружили себя в начале 2018 года, сдав в самарский ломбард телефоны пострадавших. Подозреваемые были задержаны сотрудниками УУР ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального органа внутренних дел.Злоумышленниками оказались четверо несудимых жителей Самары и поселка Стройкерамика Самарской области: двое 1997 года рождения, 1994 и 1995 годов рождения.Они дали признательные показания, пострадавшие опознали их. Полицейские выяснили, что на совершение преступления подозреваемые решились, чтобы добыть себе денежные средства, так как никто из них не работает. Ведется следствие.