Бывшую сотрудницу Департамента управления имуществом Самары обвинили в мошенничестве

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Прокуратурой города утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника Департамента управления имуществом г.о. Самара. Она, являясь главным специалистом жилищного отдела управления по жилищным вопросам Департамента управления имуществом городского округа Самара, заведомо зная о том, что законодательством предусмотрено предоставление муниципального жилья отдельным категориям граждан на безвозмездной основе, сообщила К. заведомо ложные сведения о стоимости предоставления муниципального жилья по договору социального найма в размере 250 000 рублей.Чиновница была задержана сотрудниками полиции при получении от К. части требуемых денежных средств в сумме 100 000 рублей.При расследовании указанного преступления было установлено, что обвиняемой аналогичным способом совершено мошенничество в отношении В., который в период с декабря 2015 года по июнь 2016 года передал ей денежные средства в сумме 250 000 рублей.Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей.Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Самары.