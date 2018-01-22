Бывшие работники магазина в Саратовской области украли из него 6 велосипедов
22 января 2018 13:54
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В Энгельсе около 17 час. во время патрулирования наряд вневедомственной охраны обратил внимание на двух молодых людей, которые в метель ехали по дороге на велосипедах. За несколько минут до этого правоохранители от дирекции магазина спортивных товаров получили сообщение о краже шести велосипедов на 100 тыс. руб. Молодых людей остановили. Приятели в возрасте 18-ти лет и 21 года начали нервничать и не смогли объяснить, где взяли двухколесный транспорт. Их доставили в отдел полиции, где парни признались, что раньше работали в том магазине. 2 похищенных велосипеда у них изъяли, 4 остальных находились в гараже, принадлежащих одному их подозреваемых, пишет СарБК.
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