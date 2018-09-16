Богатовским районным судом вынесен приговор замдиректору одной из аптек

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Женщину обвиняли в том, что, работая директором аптеки, с 1 июля 2010 года по 31 декабря 2016-го она ежемесячно издавала приказы об установлении себе и сотрудникам аптеки премии в размере 25 процентов от оклада На основании этих приказов бухгалтер аптеки начислял и выплачивал из чистой прибыли предприятия премии.По этому было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата" и направлено в суд для дальнейшего разбирательства. По версии следствия, обвиняемая причинила аптеке ущерб более чем на 312 тысяч рублей и району Богатовский - свыше 34 тысяч.Но самое интересное то, что сами потерпевшие себя таковыми не считают. Глава муниципального района даже не смог назвать точную сумму материально ущерба, так как считает, что фактически муниципалитету он причинён не был. По его мнению, в данной ситуации не учтены нормы ведения бухгалтерского учёта и нормы налогового законодательства. В Положении указано, что начисление премий руководителями МУП должно производиться с разрешения главы администрации Богатовского района Самарской области, но в документе не конкретизировано, в какой форме должно происходить согласование. Для них не было принципиальным именно письменное согласование начисления премий. Если прибыль от организации позволяла начислять премии руководителям и сотрудникам, то администрация и он как учредитель не возражали против этого. Саму обвиняемую глава района характеризует исключительно с положительной стороны, как опытного руководителя, добросовестно выполнявшую свои обязанности.На суде женщина признала свою вину и даже полностью возместила ущерб. Суд принял во внимание, что она проработала директором аптеки более 20 лет и характеризовалась положительно, имеет многочисленные почётные грамоты и является ветераном труда. В итоге женщине назначили штраф 100 тысяч рублей. Но потерпевшие подали заявления об изменении совершённого преступления с категории тяжкого на средней тяжести. Они попросили освободить её от наказания.В связи с этим женщину освободили от наказания из-за примирения с потерпевшими, сообщает облМВД.