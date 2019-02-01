Безработный украл у самарца электроинструменты

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К участковому уполномоченному полиции за помощью обратился 30-летний житель областного центра. Мужчина рассказал, что у него пропало имущество – строительные электроинструменты, хранившиеся в одной из незаселенных квартир дома.Участковый уполномоченный полиции выяснил, что один из знакомых заявителя имел свободный доступ в вышеуказанное помещение. При проверке предположения о возможной причастности данного гражданина к пропаже имущества подтвердилось. Из собранной информации следовало, что предполагаемый злоумышленник 1983 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекался, нигде не работает, склонен к злоупотреблению алкогольными напитками.Вскоре подозреваемый был задержан. К моменту встречи с сотрудником полиции от своей добычи он избавился. Как оказалось, он перепродал ее третьим лицам, а деньги потратил на спиртное.Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает облМВД.